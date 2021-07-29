Наушники Yamaha YH-L700A с 3D звуковым полем

29.07.2021 01:10

Беспроводные наушники Yamaha последнего поколения – L700A. Помимо технологии активного шумоподавления, адаптивного аудио и голосового управления, в них применяются ещё две – трёхмерного звукового поля и отслеживания положения головы пользователя.



Yamaha YH-L700A – накладные наушники закрытого типа с чашками прямоугольной формы. 3D звуковое поле – новая функция, которая позволяет создать объёмную (360 градусов) звуковую сцену, подобно Dolby Atmos Music и Sony 360 Reality Audio. При этом саундтрек не должен быть смикширован определённым образом – звуковую обработку осуществляет процессор внутри наушников. Как заявляет Yamaha, «практически любой стерео источник (включая видео) поддаётся ап-микшированию с помощью 3D Sound Field». Предусмотрено семь режимов 3D воспроизведения – в зависимости от контента: кино (Cinema), Драма (Drama), музыкальное видео (Music Video), «аудио комната» (Audio Room), фоновая музыка (Background Music), «живой уличный концерт» (Outdoor Live) и «концертный зал» (Concert Hall). Выбор осуществляется через фирменное приложение «Контроллер для наушников Yamaha» (Headphones Controller App) для Android и iOS-устройств.



Наушники могут работать в автономном режиме в течение 34 часов – даже с включённой функцией активного шумоподавления. При активации функции 3D Sound Field это время сокращается до 11 часов. Полная зарядка аккумулятора осуществляется за 3,5 часа. В продаже новинка появится в августе 2021 года.