Назад в офис – эффективно и безопасно

04.09.2020 12:21

Реальность диктует свои правила и, хотя бизнес постепенно возвращается к работе в обычном режиме, все мы вряд ли будем жить как раньше. За прошедшие несколько месяцев с форматом «удалёнки» смирились даже те, кто считал его неприемлемым для своего вида деятельности. Вряд ли кто-то сомневается в том, что гибридный режим работы будет востребован и в будущем.



Когда часть сотрудников работает в офисе, а часть – из дома, эффективность коммуникаций становится важна как никогда; растёт спрос на технологии, позволяющие повысить её в новых условиях ведения бизнеса. К их числу относится платформа Logitech RightSight, построенная на принципах машинного обучения; использование её совместно с облачной технологией Logitech Sync создаёт условия для безопасной и комфортной работы. Служба Logitech Sync Insights позволяет выявлять офисные помещения с высоким или низким коэффициентом использования, устанавливать ограничения по вместимости конференц-зала и отслеживать происходящие изменения. Ещё одно требование, ставшее обязательным – минимизация контактов. Новые решения Logitech для Zoom Rooms с поддержкой Alexa for Business дают сотрудникам возможность проводить и записывать конференции с помощью простых голосовых команд – без необходимости касаться управляющих поверхностей или контроллеров. А используя решение Logitech для Google Meet, достаточно всего лишь произнести «Окей, Google».

До конца года компания планирует представить новые бесконтактные решения для переговорных комнат Logitech с поддержкой Microsoft Teams. Присутствующий в помещении сможет попросить Cortana присоединиться к конференции или покинуть её, а также использовать мобильное приложение Teams на своём смартфоне в качестве пульта дистанционного управления для отключения и включения звука в помещении, регулировки уровня громкости, включения и выключения камер, выхода из видеоконференции.