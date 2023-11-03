Назад в офлайн?

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03.11.2023 13:46

 

 

Несмотря на популярность стриминговых сервисов и отказ крупных игроков видеорынка (Disney, Netflix, др.) от физических носителей (DVD и пр.), желание потребителей развлекаться вне дома и хотя бы время от времени «выходить в люди» никуда не делось. Производители контента это признают – и вынуждены реагировать.

 

В частности, компания Netfilx заявила о планах по реализации проекта Netflix House. Официальная презентация концепции должна состояться в 2025 году. Основная идея – создание общественного пространства с магазинами, ресторанами и, разумеется, развлекательными зонами, в числе которых, вероятно, будут и кинозалы, где можно будет смотреть фильмы и шоу Netflix на большом экране. По сути – ТРЦ, коих сейчас тьмы и тьмы, но тематический. Мерч, продающийся в интернет-магазине Netflix; фирменные рестораны с соответствующим оформлением интерьеров; собственные шоу и фильмы и так далее – всё это поклонники компании и её продукции смогут увидеть, попробовать, купить в реале. А заодно и пообщаться с другими такими же любителями всего вышеперечисленного. При этом особо оговаривается, что в «домах Netflix» не планируется открывать пункты проката или покупки DVD или Blu-ray дисков.

 

Ожидается, что первый такой центр будет открыт в Лос-Анджелесе; затем «дома Netflix» появятся и в других крупных городах как в Соединённых Штатах, так и за их пределами, в первую очередь в Японии и Мексике. В компании подчёркивают, что разрабатываемый проект должен стать не столько крупным источником дохода, сколько социально-ориентированным инструментом продвижения контента Netflix, позволяющим более эффективно работать с целевой аудиторией.

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