ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

NCOREx Class-D: лучше и новее


25.04.2022 13:00

 

 

Hypex Electronics объявила об усовершенствовании фирменной технологии усиления NCOREx Class-D и представила новинку – NCx500 OEM, первый модуль NCOREx, который будет выпущен в ближайшее время. Производитель обещает как минимум двукратное повышение производительности по сравнению с оригинальными продуктами NCORE; отсюда и суффикс ‘x’ (eXceptional – «исключительный).

 

Это хорошая новость для многих производителей, работающих в аудиоотрасли и широко использующих усилительные модули Hypex в своей продукции. Hypex Electronics заработала свою репутацию благодаря выдающимся характеристикам выпускаемых усилителей, источников питания и цифровых процессоров; именно они положили начало крупномасштабному переходу на технологию усиления класса D. Высококачественные и надежные усилительные модули D-Class применяются во многих современных устройствах, от профессиональных до используемых в домашнего аудио.

 

Модуль NCx500 OEM заменит существующий NC500 OEM. Официальная презентация пройдёт на выставках ISE и High End Munich, где Hypex подробно расскажет о характеристиках и особенностях новинки. Пока известно, что, поскольку NCx500 может выдавать больший ток, номинальная мощность 700 Вт (4 Ом) теперь будет доступна и для 2-омной нагрузки.

Связанные новости:
 Новый сетевой усилитель/контроллер Theory - 14.04.2022 14:17
 Интегральный стриминговый усилитель Marantz Model 40n - 15.02.2022 14:08
 Bluetooth-колонка Astell&Kern - 08.11.2021 11:10
 MMS Cinema начала продажи продукции Kimber Kable  - 07.06.2021 10:34
 Сертификация Roon Ready: Primare NP5 Prisma - 19.01.2021 12:32
 630 л.с. и Sonus faber в придачу - 15.09.2020 10:10
 Компания "MMC" – эксклюзивный дистрибьютор PRIMARE - 15.04.2016 13:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007