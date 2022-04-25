NCOREx Class-D: лучше и новее

25.04.2022 13:00

Hypex Electronics объявила об усовершенствовании фирменной технологии усиления NCOREx Class-D и представила новинку – NCx500 OEM, первый модуль NCOREx, который будет выпущен в ближайшее время. Производитель обещает как минимум двукратное повышение производительности по сравнению с оригинальными продуктами NCORE; отсюда и суффикс ‘x’ (eXceptional – «исключительный).



Это хорошая новость для многих производителей, работающих в аудиоотрасли и широко использующих усилительные модули Hypex в своей продукции. Hypex Electronics заработала свою репутацию благодаря выдающимся характеристикам выпускаемых усилителей, источников питания и цифровых процессоров; именно они положили начало крупномасштабному переходу на технологию усиления класса D. Высококачественные и надежные усилительные модули D-Class применяются во многих современных устройствах, от профессиональных до используемых в домашнего аудио.



Модуль NCx500 OEM заменит существующий NC500 OEM. Официальная презентация пройдёт на выставках ISE и High End Munich, где Hypex подробно расскажет о характеристиках и особенностях новинки. Пока известно, что, поскольку NCx500 может выдавать больший ток, номинальная мощность 700 Вт (4 Ом) теперь будет доступна и для 2-омной нагрузки.