Не басок, а Basik

28.09.2026 00:34

Basik Sub – компактный активный сабвуфер, с недавних пор появившийся в ассортименте датской компании DALI. Компания-производитель рекомендует использовать его в комплекте с полочными колонками для создания музыкальных систем конфигурации 2.1 (например, такими, как фирменные Kupid или Sonik 1).

Сабвуфер оснащается восьмидюймовым басовым драйвером разработки DALI с мембраной из целлюлозы, большим ферритовым магнитом и вентилируемой звуковой катушкой. Излучатель направлен в пол; савбуфер устанавливается на четыре ножки высотой 25 мм. Усилитель с импульсным блоком питания и двухступенчатым ограничителем – класса D; заявлены 170 Вт RMS и 220 Вт пиковой мощности.

Для подключения Hi-Fi компонентов есть левый и правый линейный входы; для кинотеатрального оборудования, AV-ресиверов и стриминговых усилителей с сабвуферными выходами – выделенный вход Mono LFE. Регулируемый кроссовер позволяет адаптировать сабвуфер к акустическим системам разных размеров и к особенностям помещения в тех случаях, когда в системе не предусмотрена иная функция управления басами. Есть регулировка фазы в диапазоне от нуля до 180 градусов; отдельный регулятор громкости позволяет настраивать уровень выходного сигнала. Цвета корпуса: чёрный, белый, кремовый, жёлтый, синий. В продаже новинка появится в ноябре по цене 500 евро или 800 долларов США.