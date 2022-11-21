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Не «бэ у», а «восстановленное»!


21.11.2022 16:37

 

 

Международный логистический оператор СДЭК запустил сервис по покупке восстановленной электроники. В рамках программы CDEK recommerce потребители могут приобрести различные электронные устройства, включая наушники Apple и Samsung, по более низкой, чем на маркетплейсах, цене (правда, пока на сайте компании есть только смартфоны, «умные» часы и ноутбуки). В ближайшее время в перечень доступных товаров будет добавлена техника Huawei и Xiaomi.

 

Потребителям за рубежом понятие «восстановленная электроника» хорошо знакомо. Такая продукция – товары, от которых сразу же отказались первые владельцы, или в которых были обнаружены минимальные дефекты – пользуется большим спросом. Гаджеты внешне практически не отличаются от новых, а по функционалу они идентичны; разница в цене при этом может составлять до 70%. Прежде чем попасть в продажу, устройства тщательно проверяются более чем по 40 параметрам. Заказчик может выбирать товары из трёх категорий: «Как новое», «Отличное» и «Хорошее». В первую, как правило, попадают товары, возвращённые в магазин, потому что покупатель просто отказался от покупки. «Отличное» состояние означает, что на корпусе изделия могут быть микроцарапины. Устройства в «хорошем» состоянии могут иметь видимые царапины или вмятины на корпусе, которые не влияют на работоспособность.

 

Оплата производится в рублях, доставка входит в стоимость. После оплаты клиент получает по электронной почте анкету (на английском языке), которая нужна для таможенного оформления заказа. Заполнить её можно самостоятельно или с помощью специалистов CDEK recommerce. Срок доставки заказов – от 30 дней. В зависимости от категории продукции СДЭК доставляет заказы из США, Германии, Финляндии, Сингапура и Японии. На платформе представлены только те устройства, которые гарантированно проходят санкционные ограничения США и Евросоюза. Если заказ по какой-то причине попадает под санкции, СДЭК вернёт клиенту полную стоимость заказа.

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