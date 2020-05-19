Не будь параноиком! Купи Paranoid!

19.05.2020 07:44

Статьи, в которых утверждается, что смарт-спикеры шпионят за своими пользователями – не редкость. Вы можете считать их автором форменными параноиками, но от реальности не уйдёшь – «умные» колонки действительно порой «просыпаются» не вовремя и могут волей-неволей подслушивать вас, когда вы об этом и не подозреваете.

Компания с говорящим названием Paranoid предлагает решение для подобных случаев. Так, устройство Paranoid Home Wave крепится поверх смарт-спикера и создаёт звуковые помехи, которые не дают микрофонам «умной» колонки расслышать голоса людей, находящихся в помещении, и перейти в активный режим. Если пользователь хочет активировать свой интеллектуальный громкоговоритель, нужно сначала произнести слово «Paranoid», а уже потом начинать «общаться» с колонкой в обычной манере. Устройство-блокиратор стоит 39 долларов США – его можно купить на сайте производителя; пока, к сожалению, компания осуществляет доставку только в пределах США и Канады.

Если вы считаете, что этот способ недостаточно надёжен, можно воспользоваться опцией Paranoid Home Max. В этом случае нужно отправить имеющуюся колонку в сервис-центр Paranoid для «оперативного вмешательства». Технические специалисты компании гарантируют, что после несложных манипуляций громкоговоритель не сможет внезапно включаться и незаметно подслушивать своих хозяев. Правда, гарантия производителя после такого апгрейда будет, конечно, потеряна.

А ещё остаётся открытым вопрос: подозревая Apple, Google и Amazon в слежке за вами, с чего вдруг вам проникаться доверием к Paranoid?