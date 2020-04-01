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Не до шуток. InfoComm 2020 отменена.


01.04.2020 07:00

 

 

После переноса сроков проведения летней Олимпиады в Токио информация об отмене очередной выставки уже не вызывает удивления. Организаторы крупнейшей выставки профессионального аудио-визуального оборудования InfoComm объявили о том, что мероприятие не состоится.

 

Выставка должна была пройти в Лас-Вегасе с 13 по 19 июня. Организаторы поблагодарили всех, кто поддержал их решение последовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и не подвергать участников и посетителей InfoComm угрозе заражения COVID-19. Деловыми партнёрами отменённой выставки являются компании Samsung, Black Magic Design, Crestron, LG и Maxell.

 

На сайте InfoComm размещена подробная информация о причинах отмены, а также даны ответы на вопросы, которые могут возникнуть у тех, кто оплатил участие в выставке, купил входной билет, зарегистрировался на семинары или лекции и так далее.

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