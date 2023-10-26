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Не картина, а ТВ


26.10.2023 17:30

 

 

Конструкторы компании Leon Speakers совместно с дизайнерами Sony разработали Leon Studio Frame – декоративную раму, благодаря которой висящий на стене телевизор Sony BRAVIA XR выглядит как картина в изящном багете.

 

Рама предназначена исключительно для Mini LED 4K телевизоров Sony модели BRAVIA XR X93L с диагональю 65 или 75 дюймов. Приобретая раму Studio Frame, покупатель получает доступ к коллекции живописных и фотографических работ из приложения Sony Art Frame Gallery. В приложении собрано несколько десятков изображений; пользователь может загрузить в базу свои варианты, которые он хотел бы видеть на экране телевизора. Выбранное изображение автоматически выводится на экран, как только телевизор выключается. Благодаря встроенному в раму датчику движения и света телевизор может автоматически отключаться, как только комната пустеет, и включаться снова, как только кто-то входит в помещение.

 

Leon Studio Frame будет выпускаться в четырёх вариантах отделки. Сообщается, что декоративную раму можно использовать и при монтаже только что купленного телевизора, и устанавливать на уже имеющийся в доме дисплей, не снимая его со стены или настенного крепления. Оставить предзаказ на раму можно через авторизованных дилеров Leon Speakers, первые отгрузки начнутся в ноябре. Компания-производитель обещает, что в ближайшее время в её ассортименте появится саундбар, дизайн которого будет наилучшим образом сочетаться с декоративной рамой.

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