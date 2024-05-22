Не про Hi-Fi, но про звук

22.05.2024 12:58

Новость, которая, возможно, заинтересует наших читателей: корпорация Meta разрабатывает наушники-вкладыши со встроенными видеокамерами. Новинка уже получила название (которое, впрочем, может измениться): Camerabuds.



По сообщениям информированных источников, «высокоинтеллектуальные» внутриканальные (форм-фактор тоже пока под вопросом) наушники будут оснащаться встроенными видеокамерами. Возможности искусственного интеллекта, предположительно, будут такими же, как и в фирменных «умных» очках Ray-Ban: наушники смогут переводить иностранные языки и идентифицировать окружающие объекты. Основные задачи, которые предстоит решить инженерам Meta – обеспечение длительного периода автономной работы наушников и эффективного отведения тепла. Мощный, пусть и миниатюрный, компьютер «на борту» – это всегда увеличение физических размеров гаджета и большой нагрев; мало кому понравится, если в процессе прослушивания музыки его уши начнут медленно поджариваться...



Другой информации о новинке пока нет. Источники в самой корпорации подтвердили, что в данный момент ведутся разработки фирменных «умных» очков нового поколения, которые должны появиться в продаже в 2025 году. Что касается экспертов и их оценок возможности и сроков выхода наушников Meta, настрой пока довольно скептический: корпорация не впервые останавливается на полпути; в частности, некоторое время назад был заморожен проект разработки серии фирменных смарт-колонок под названием Portal.



