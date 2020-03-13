Не про музыку, но тоже интересно

13.03.2020 07:00

Исследователи из Саудовской Аравии разрабатывают новый метод подзарядки электронных имплантов – с помощью звука… В настоящее время процесс замены аккумуляторов весьма сложен, поскольку требует хирургического вмешательства.

Учёные пока находятся на самой ранней стадии исследования, но начало уже положено – создан биосовместимый гидрогелевый материал, способный поглощать звуковые волны, проходящие через человеческое тело от находящегося снаружи источника. Новый тип таких материалов, получивший название MXene, может дистанционно поглощать ультразвуковую энергию от стандартных медицинских зондов или даже домашних устройств, и заряжать трибоэлектрический генератор.

Гидрогелевый материал гибок и эластичен. Он является биосовместимым, то есть нетоксичен и безвреден для живых тканей, и представляет собой отличный электрический проводник.