Не пугайтесь, мне просто поговорить

14.09.2022 08:23

Кого нынче удивишь наушниками с шумоподавлением? То-то и оно. А вот инженеры из японской компании Shiftall удивить сумели, да как… Правда, их изобретение (и это НЕ наушники) выглядит довольно странно, зато окружающие будут довольны… когда оправятся от испуга.

А испугаться есть от чего: не каждый день встретишь на улице человека вот с ЭТИМ на лице… Маски, конечно, уже стали привычными, но здесь-то совсем другое! Странное приспособление предназначено для тех, кто постоянно носит наушники и при этом любит очень громко разговаривать по телефону. Теперь, надев на голову устройство под названием Mutalk, можно не беспокоиться о том, что ваш громкий голос будет слышен всем вокруг (отсюда название: mute – «отключать звук», talk – «говорить»). Bluetooth-«намордник» (а у кого-то другие ассоциации?) приглушает человеческую речь и не даёт звукам проникнуть вовне. Устройство похоже на очки виртуальной реальности, только надевают его не на глаза, а на рот.

Работает Mutalk по принципу резонатора Гельмгольца; тут ничего нового, изобретение Германа фон Гельмгольца относится к 50-м годам XIX века. Давление в полости Mutalk не позволяет звуковым волнам выходить наружу. На практике это означает, что голос носителя устройства приглушается до -20 / -30 децибел; как утверждают разработчики, даже стоя плечом к плечу с человеком с Mutalk на лице, расслышать, что он говорит, невозможно. Mutalk подключается к смартфонам Apple и Android, компьютерам и планшетам на базе Windows и iOS – по Bluetooth или через разъём для наушников. Подзарядка осуществляется через USB-C; аккумулятор рассчитан на восемь часов автономной работы.

Устройство пригодится тем, кто работает в офисах, организованных по принципу open space (без стен, только невысокие перегородки); кто не хочет, чтобы окружающие слышали разговор; кто любит вести полночные беседы или чересчур эмоционально играет в компьютерные игры. Кроме того, Mutalk делает более разборчивой речь носителя, а его собеседникам не слышны посторонние звуки. Mutalk можно надеть на голову – если у вас заняты руки, или просто держать возле рта; в последнем случае благодаря встроенному датчику устройство будет автоматически отключаться, когда не используется. Внутри находится мягкая прокладка, которую придётся регулярно стирать – пот и слюну никто не отменял… В продаже новинка появится в ноябре-декабре и будет стоит 19900 японских йен (около 140 долларов США).



