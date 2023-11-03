Не радиограмма, а radiogram…

03.11.2023 02:18

Новинка в модельном ряду Ruark – R810. Это устройство относится к подзабытой категории радиол – в США их называют словом radiogram, от radio и grammophone. R810, пополнившая фирменную серию 100 – это аудиокомбайн, объединяющий в одном корпусе радиоприёмник, проигрыватель, усилитель и акустическую систему.



В случае с Ruark R810 внутри корпуса, который поддерживают хромированные опоры, находятся два изолированных отсека (тип bass reflex) с мидбасовыми динамиками NS+ и твитерами с шёлковым куполом. Под ними расположен длинноходный вуфер. Встроенный усилитель – пятиканальный, класса AB. На передней ребристой панели – дисплей с высоким разрешением, на котором отображается информация о выбранном источнике аудиосигнала, настройках и пр. Пользователь может настроить яркость дисплея при его использовании в активном или спящем режиме.



Несмотря на кажущееся устаревшим название (ну кто сейчас вообще помнит, что такое радиола?), R810 – устройство суперсовременное, с возможностью стриминга, воспроизведения компакт-дисков и пр. К R810 можно подключить виниловый проигрыватель или (через разъём USB-C) внешний дисковод CD-ROM. Наличие входа HDMI ARC/eARC даёт возможность прямого подключения телевизора. Есть поддержка Spotify Connect, TIDAL Connect, Apple AirPlay, Chromecast; сопряжение с другими AirPlay- и Chromecast-совместимыми устройствами (например, фирменным R410) позволяет создать домашнюю мультирум-систему.



