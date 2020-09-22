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Не счесть алмазов…


22.09.2020 12:25

 

 

Акустические системы Wharfedale Diamond 12 от первого релиза серии отделяют почти 40 лет. Колонки этой серии – едва ли не самое популярное семейство в ассортименте компании благодаря их доступности и качеству звучания. В моделях 12-го поколения воплощены лучшие качества, присущие громкоговорителям серии.

 

Диффузоры колонок выполнены из высокотехнологичного материала Klarity, смеси полипропилена и слюды – он даёт конусам необходимую жёсткость, что, в свою очередь, позволяет минимизировать эффект окрашивания. Ещё одно важное нововведение – прецизионная магнитная система с алюминиевым компенсационным кольцом, снижающая влияние нежелательных колебаний на общее качество звука. Последний характеризуется открытыми высокими частотами, объёмом и глубиной звуковой сцены. Корпуса колонок представляют собой многослойный «сэндвич»; такая конструкция усиливает эффект от работы динамиков.

 

Diamond 12 – универсальные системы без явных жанровых предпочтений. В серию входят три модели полочников (Diamond 12.0, Diamond 12.1 и Diamond 12.2), акустическая система центрального канала (Diamond 12.C) и две модели полноразмерных напольных громкоговорителей (Diamond 12.3 и Diamond 12.4). Варианты отделки: чёрный, белый, светлый дуб, грецкий орех.


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