Не только Bluetooth-колонка, но и…

19.10.2020 13:34

Не счесть моделей портативных Bluetooth-колонок, которые выпускаются современными производителями. Дизайнерам и конструкторам становится всё сложнее придумывать что-то принципиально новое, что позволило бы тому или иному гаджету выделиться на фоне остальных. Кто-то идёт по пути улучшения звучания, а кто-то пытается выиграть за счёт многофункциональности устройства…



Примерами такого подхода служат две разработки, попавшие в поле зрения жюри международного конкурса A’Design Award – и ставшие победителями за период 2019-2020. Первая из них – портативная колонка Seda, созданная дизайнерами из Ирана. Идея проста донельзя – в целях экономии места на столе верхняя часть громкоговорителя превращена в подставку для ручек и карандашей. Подсветка выполняет декоративную функцию, хотя создатели устройства утверждают, что света от колонки достаточно для чтения. Проект Seda стал серебряным призёром конкурса.



Во втором устройстве под названием Twist Cube Bluetooth-колонка совмещена с зарядным устройством и подставкой для мобильного телефона. Получилось весьма удобно и эстетично. Размеры деревянного кубика – 98х98х98 мм; имеется ручка для переноски. Автор идеи живёт в Гонконге. Устройство – не прототип, оно массово производится в КНР; колонку можно использовать в качестве не только симпатичного, но и полезного сувенира – в сети есть соответствующие предложения, предусматривающие возможность нанесения логотипа компании-заказчика.