ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

У Klipsch новый партнёр

Российская компания Simple Distribution стала новым партнёром Klipsch, получив права на продажу и...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Не только Bluetooth-колонка, но и…


19.10.2020 13:34

 

 

Не счесть моделей портативных Bluetooth-колонок, которые выпускаются современными производителями. Дизайнерам и конструкторам становится всё сложнее придумывать что-то принципиально новое, что позволило бы тому или иному гаджету выделиться на фоне остальных. Кто-то идёт по пути улучшения звучания, а кто-то пытается выиграть за счёт многофункциональности устройства…

 

Примерами такого подхода служат две разработки, попавшие в поле зрения жюри международного конкурса A’Design Award – и ставшие победителями за период 2019-2020. Первая из них – портативная колонка Seda, созданная дизайнерами из Ирана. Идея проста донельзя – в целях экономии места на столе верхняя часть громкоговорителя превращена в подставку для ручек и карандашей. Подсветка выполняет декоративную функцию, хотя создатели устройства утверждают, что света от колонки достаточно для чтения. Проект Seda стал серебряным призёром конкурса.

 

Во втором устройстве под названием Twist Cube Bluetooth-колонка совмещена с зарядным устройством и подставкой для мобильного телефона. Получилось весьма удобно и эстетично. Размеры деревянного кубика – 98х98х98 мм; имеется ручка для переноски. Автор идеи живёт в Гонконге. Устройство – не прототип, оно массово производится в КНР; колонку можно использовать в качестве не только симпатичного, но и полезного сувенира – в сети есть соответствующие предложения, предусматривающие возможность нанесения логотипа компании-заказчика.

Связанные новости:
 Кто-то ещё слушает радио? Да, особенно если это Sangean  - 27.08.2020 10:17
 Chord Electronics Gofigure: новая версия - 06.07.2020 10:52
 Beosound A1: поколение 2 - 18.05.2020 13:43
 Портативный музыкальный плеер Shanling Q1 - 22.01.2020 11:39
 Разные странности, странные разности - 31.12.2019 15:07
 Самые странные наушники - 25.10.2019 10:12
 A’Design Award: итоги конкурса 2018-2019 - 28.08.2019 15:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007