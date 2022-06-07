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Не ТВ, а загляденье


07.06.2022 12:07

 

 

В Милане открывается Неделя дизайна, на которой LG представит новую фирменную серию телевизоров OLED Object Collection. В неё входят 65-дюймовая модель Easel, а также ТВ под названием Posé с диагональю 42, 48 и 55 дюймов. Серия разработана в сотрудничестве с голландским дизайн-брендом Moooi.

 

О скором появлении в ассортименте телевизора Easel компания-производитель объявила ещё в конце прошлого года, перед началом выставки CES 2022. Тогда представители LG заявляли, что новинка будет оснащаться фирменным процессором с искуственным интеллектом a9 Gen5, и, благодаря улучшающим качество изображения алгоритмам, обеспечит «выдающуюся детализацию, контрастность и чёткость»: «изображение настолько реалистичное, что, кажется, оно вот-вот сойдёт с экрана к зрителю».

 

Экран Easel имет угол наклона в 5 градусов; телевизор имеет встроенную многоканальную аудиосистему мощностью 80 Вт (конфигурация 4.2). Когда устройство не используется по назначению, на экране могут отображаться виды природы (режим Gallery). При желании ТВ можно частично «замаскировать» тканевым чехлом, который автоматически расправляется после нажатия соответствующей кнопки на пульте управления.  

 

При разработке телевизоров модели Posé конструкторы использовали более традиционный подход. Для того, чтобы вписать их в любой жилой интерьер было проще, дизайнеры LG выбрали нейтральные цвета для отделки корпусов ТВ. Эти устройства тоже можно перевести в режим Gallery, чтобы в неактивном состоянии на их экранах отображались фотографии или репродукции известных картин. Информация о технических характеристиках новинок и ценах появится, вероятно, после официальной презентации LG OLED Object Collection.

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