Не всё – золото, есть и Platina

21.10.2025 12:02

QUAD Platina – новая флагманская линейка электронных компонентов, продажи которой начал британский производитель. Пока в серию входят две модели: интегральный усилитель и стример.



Внешне оба устройства практически идентичны: большой 4,3-дюймовый IPS-дисплей на передней панели, поворотные регуляторы, несколько управляющих кнопок. Цвет корпуса: чёрный или серебристый. В Россию обе новинки приедут совсем скоро, уже в конце октября, и будут продаваться по цене 389990 рублей за усилитель и 335990 рублей за стример. Специально для нового интегрального усилителя Platina Integrated (двойное моно, 2х200 Вт / 8 Ом, класс AB) разработаны новые конденсаторы. Цифровая секция – на базе чипа ES 9038 PRO: он может апсемплировать входной сигнал до PCM 768 кГц и DSD512. Есть встроенный фонокорректор MM/MC, аналоговые (XLR, RCA) и цифровые входы (оптический, коаксиальный, USB, HDMI ARC).



В стримере Platina Stream используется такой же чип DAC; поддерживаемые форматы: DSD, FLAC, ALAC, WAV, AIFF, MP3. Устройство поддерживает подключение к Spotify, Tidal, Qobuz, TuneIn, способно воспроизводить файлы по сети и с USB-носителей. Возможности коммутации включают оптический и коаксиальный выходы и пару аналоговых разъёмов RCA и XLR. К сети стример Platina Stream подключается как традиционным проводным, так и беспроводным способом; проводной интерфейс – гигабитный.