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Не звук, а праздник: LG xboom Power


17.08.2026 13:16

 

 

К анонсированным недавно колонкам LG xboom Blast добавились новые xboom Power 9000, 7000 и 5000 – с мощным звуком, интерактивными функциями и интеллектуальной технологией «Караоке Мастер».

 

Во всех моделях серии применяются «умные» алгоритмы настройки звука AI Sound и профессиональная система акустической калибровки пространства Space Calibration Pro. Колонки поддерживают несколько режимов эквалайзера (стандартный, усиливающий басы, «чистый голос» и «пользовательский»), технологию Auracast, световые и звуковые DJ-эффекты и возможность подключения одновременно двух микрофонов для пения дуэтом. Акустические системы xboom Power 9000, Power 7000 и Power 5000 – самые мощные из всех фирменных АС, выпускаемых для использования на вечеринках, танцполах и пр. Их можно использовать на открытом воздухе; они рассчитаны на длительную автономную работу, оснащены многоцветной ИИ-подсветкой и комплектуются «умной подставкой» (Smart Stand), на которой можно разместить смартфон или планшет для большего удобства взаимодействия с колонкой. 

 

LG xboom Power 9000 – флагманская модель мощностью 440 Вт, обеспечивающая широкое звуковое покрытие. Универсальная LG xboom Power 7000 (340 Вт) подойдёт и для больших компаний, и для дружеских посиделок в саду. Для камерных мероприятий и фоновой музыки для семейной встречи есть более компактная LG xboom Power 5000 (260 Вт). Функция AI Karaoke Master даёт возможность использовать не специальный караоке-контент, а любую песню из любимой музыкальной коллекции, регулируя её тональность и удаляя записанный вокал. Технология «ИИ звук» анализирует аудиотреки и автоматически настраивает звук в зависимости от жанра, а система Space Calibration Pro – под размер и особенности помещения. Технология Sound Field Enhance позволяет расширить звуковую сцену и создать более объёмное звуковое поле. Благодаря поддержке Auracast можно создавать беспроводные многокомпонентные аудиосистемы, подключая совместимые колонки из семейства LG xboom.

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