ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Небанальный сабвуфер: REL T/9x SE


17.07.2025 13:00

 

 

Дистрибьюторская компания Barnsly Sound Org. привезла в Россию сабвуферы REL T/9x Special Edition. Устройства доступны в пяти новых вариантах отделки корпуса.

 

Активный сабвуфер REL T/9x – настоящий бестселлер, пользующийся большой популярностью среди аудиофилов во всём мире. Появившись на аудиорынке пять лет назад, сабвуфер стал новым стандартом качества в ценовой категории до 2500 долларов США. Инженерам и конструкторам REL удалось значительно поднять качество звучания устройств этой категории – компактных, с пассивным радиатором, относительно недорогих. REL T/9x SE (Special Edition) – новинка, появившаяся в ассортименте бренда совсем недавно: официальная презентация состоялась в мае нынешнего года на выставке Munich High End Show. Яркие цвета – оммаж лучшим спорт-карам мира: Pagani, Bugatti, Aston Martin, Ferrari… Новые варианты отделки – это красный Italian Racing Red, оранжевый Tangerine Dream, жёлтый Le Mon Yellow, голубой French Racing Blue и зелёный Green With Envy (дословно «позеленевший от зависти», ха-ха).

 

Отличия сабвуфера REL T/9x Special Edition от стандартного T/9x заключаются в усиленном корпусе и использовании динамиков нового типа. Теперь сабвуферы оснащаются басовиками с карбоновыми диффузорами, кроме того, в них устанавливаются «быстрые» фильтры из фирменной линейки S. Результат: чрезвычайно быстрая реакция динамика на подводимый сигнал и высокая музыкальность сабвуфера. REL T/9x Special Edition выпущены ограниченной партией.

Связанные новости:
 – Урал брал? – Брал! - 17.06.2025 13:35
 Участники «АудиоСаммита 2025»: ММС  - 24.04.2025 15:09
 Сабвуферное трио REL Acoustics - 28.09.2022 00:58
 Российская премьера High End стримеров Matrix Audio  - 30.05.2022 12:40
 Супер-яхты и гоночные болиды - 28.03.2022 11:06
 Мал, да удал: сабвуфер REL T-Zero MKIII - 07.08.2020 09:28
 Сабвуфер REL 212SX - 09.06.2020 12:52
 Hegel: нечаянная радость - 10.02.2020 11:25
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007