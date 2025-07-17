Небанальный сабвуфер: REL T/9x SE

17.07.2025 13:00

Дистрибьюторская компания Barnsly Sound Org. привезла в Россию сабвуферы REL T/9x Special Edition. Устройства доступны в пяти новых вариантах отделки корпуса.

Активный сабвуфер REL T/9x – настоящий бестселлер, пользующийся большой популярностью среди аудиофилов во всём мире. Появившись на аудиорынке пять лет назад, сабвуфер стал новым стандартом качества в ценовой категории до 2500 долларов США. Инженерам и конструкторам REL удалось значительно поднять качество звучания устройств этой категории – компактных, с пассивным радиатором, относительно недорогих. REL T/9x SE (Special Edition) – новинка, появившаяся в ассортименте бренда совсем недавно: официальная презентация состоялась в мае нынешнего года на выставке Munich High End Show. Яркие цвета – оммаж лучшим спорт-карам мира: Pagani, Bugatti, Aston Martin, Ferrari… Новые варианты отделки – это красный Italian Racing Red, оранжевый Tangerine Dream, жёлтый Le Mon Yellow, голубой French Racing Blue и зелёный Green With Envy (дословно «позеленевший от зависти», ха-ха).

Отличия сабвуфера REL T/9x Special Edition от стандартного T/9x заключаются в усиленном корпусе и использовании динамиков нового типа. Теперь сабвуферы оснащаются басовиками с карбоновыми диффузорами, кроме того, в них устанавливаются «быстрые» фильтры из фирменной линейки S. Результат: чрезвычайно быстрая реакция динамика на подводимый сигнал и высокая музыкальность сабвуфера. REL T/9x Special Edition выпущены ограниченной партией.



