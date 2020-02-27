NEC: широкий формат

27.02.2020 09:50

На прошедшей в Амстердаме выставке ISE 2020 компания NEC Display Solutions показала инновационные широкоформатные дисплеи нового поколения Message серий Message Essential, Message и Message Advanced.



Простые в использовании устройства предназначены для использования в сфере розничной торговли или в корпоративной среде. Картинка на дисплеях хорошо читается даже при ярком освещении. Все модели оснащены встроенной системой охлаждения, имеют антибликовое покрытие.



Использование дисплеев Message в сочетании с новым MediaPlayer от NEC обеспечивает быстрое подключение благодаря решению для цифровых вывесок «включи и работай». Начало продаж новинок запланировано на август-октябрь 2020 года; модели усовершенствованной серии Message Advanced поступят на рынок в начале следующего года.