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NEC: ультракороткий фокус для музеев


18.05.2022 10:00

 

 

Компания Sharp/NEC показала на выставке Integrated Systems Europe 2022 свою новую разработку, лазерный проектор с ультракоротким фокусом. Новинка предназначена для демонстрации цифрового контента в музеях и развлекательных заведениях.

 

Ультракороткофокусный проектор NEC UM504HL (серия UM) способен проецировать изображения большого размера очень высокого качества даже с самых малых расстояний. Компактное устройство идеально подходит для музеев и развлекательных заведений, хотя варианты его использования выходит далеко за рамки вышеупомянутых.

 

Разрешение проектора – 1080p, световой поток 5000 ANSI люмен (для экрана высотой до 380 см). Благодаря ультракороткому фокусу 0,23:1 исключены практически все тени и блики. Цвет корпуса новинки: чёрный или белый.

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