NEC: ультракороткий фокус для музеев

18.05.2022 10:00

Компания Sharp/NEC показала на выставке Integrated Systems Europe 2022 свою новую разработку, лазерный проектор с ультракоротким фокусом. Новинка предназначена для демонстрации цифрового контента в музеях и развлекательных заведениях.

Ультракороткофокусный проектор NEC UM504HL (серия UM) способен проецировать изображения большого размера очень высокого качества даже с самых малых расстояний. Компактное устройство идеально подходит для музеев и развлекательных заведений, хотя варианты его использования выходит далеко за рамки вышеупомянутых.

Разрешение проектора – 1080p, световой поток 5000 ANSI люмен (для экрана высотой до 380 см). Благодаря ультракороткому фокусу 0,23:1 исключены практически все тени и блики. Цвет корпуса новинки: чёрный или белый.



