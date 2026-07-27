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Неформально о лампах


27.07.2026 10:19

 

 

В субботу 1 августа в центре обучения компании АРИС (Москва, Кировоградская улица, 11, корпус 1, ТЦ «Армадахоум») пройдёт мероприятие, которое никак нельзя пропустить поклонникам лампового звука: российским аудиофилам будут представлены интегральные ламповые усилители T.H.E. Начало прослушивания в 12:00.

 

Мероприятие не будет обычной презентацией. Без лекций, конечно, не обойдётся, но организаторы обещают неформальную атмосферу, уютную обстановку и живое общение. Звуку отводится бОльшая часть времени: музыкальную часть, с прослушиванием виниловых дисков и цифровых записей, проведёт Павел Кузьмин. Частью аудиосистемы, которую выбрали для демонстрации возможностей усилителей T.H.E., станут акустические системы Klipsch и проигрыватель винила EAT. Участники мероприятия получат отличную возможность оценить характер звучания и исключительную музыкальность продукции T.H.E. в акустически подготовленном помещении.

 

Также в программе: рассказ об истории бренда (T.H.E. расшифровывается как “True High-End”, но почему создатели компании выбрали именно такое название?); выступление руководителя производства Михаила Конторовича, который расскажет о схемотехнике усилителей; диалог с профессионалами: Павел Кузьмин (Klipsch, EAT, Onkyo) и Михаил Емелин (T.H.E.) ответят на вопросы собравшихся. Предварительная регистрация обязательна! 

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