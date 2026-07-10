ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Неформально о лампах


10.07.2026 10:46

 

 

В субботу 25 июля в центре обучения компании АРИС (Москва, Кировоградская, 22) пройдёт мероприятие, которое никак нельзя пропустить поклонникам лампового звука: российским аудиофилам будут представлены интегрированные ламповые усилители T.H.E. Начало прослушивания в 12:00.

 

Мероприятие не будет обычной презентацией. Без лекций, конечно, не обойдётся, но организаторы обещают неформальную атмосферу, уютную обстановку и живое общение. Звуку отводится бОльшая часть времени: музыкальную часть, с прослушиванием виниловых дисков и цифровых записей, проведёт Павел Кузьмин. Частью аудиосистемы, которую выбрали для демонстрации возможностей усилителей T.H.E., станут акустические системы Klipsch и проигрыватель винила EAT. Участники мероприятия получат отличную возможность оценить характер звучания и исключительную музыкальность продукции T.H.E. в акустически подготовленном помещении.

 

Также в программе: рассказ об истории бренда (T.H.E. расшифровывается как “True High-End”, но почему создатели компании выбрали именно такое название?); выступление руководителя производства Михаила Конторовича, который расскажет о схемотехнике усилителей; диалог с профессионалами: Павел Кузьмин (Klipsch, EAT, Onkyo) и Михаил Емелин (T.H.E.) ответят на вопросы собравшихся.

Связанные новости:
 Onkyo: 80 лет – не старость - 15.06.2026 12:30
 T.H.E. Show возвращается в марте - 17.02.2026 14:59
 Unison Research: новые флагманы гибридной серии Unico - 16.02.2026 15:29
 T.H.E. Show Vegas 2026: фальстарт - 30.12.2025 13:50
 Есть лишний миллион? Есть Klipsch + OJAS kO-R1! - 04.08.2025 15:41
 Klipsch: легенда 1940-х в новом облике - 01.04.2025 16:17
 Золото и лампы: новые усилители Jadis - 01.02.2024 15:12
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007