Некоторые любят поярче…

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14.07.2023 12:12

 

 

У российских дилеров компании Pro-Ject появились в продаже проигрыватели виниловых дисков модели Debut Carbon EVO в необычных расцветках: корпуса «вертушек» – матового зелёного и матового жёлтого цветов.

 

У проигрывателей тяжёлое прочное шасси из ДВП и стальной опорный диск весом 1,7 кг; двигатель демпфирован. Переключение скорости вращения пластинки – электронное. Pro-Ject Debut Carbon EVO оснащается пластиковой крышкой и регулируемыми по высоте металлическими опорами; с помощью последних можно добиться идеально ровного положения проигрывателя на любой поверхности.

 

Виниловый проигрыватель Pro-Ject Debut Carbon EVO комплектуется фирменным карбоновым тонармом длиной 8,6 дюйма с интегрированным шеллом; цельная конструкция предотвращает нежелательные резонансы. На тонарм установлен MM-звукосниматель Ortofon 2M Red. Розничная цена проигрывателя: 55000 рублей.

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