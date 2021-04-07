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Нельзя в кинотеатр? Можно в лес…


07.04.2021 13:46

 

 

Когда непредвиденные обстоятельства нарушают привычный ход вещей, человек, несмотря на сложности, всё равно пытается вернуться к нормальному образу жизни – или хотя бы приблизиться к нему. Один из ярких примеров – кинотеатр, открывшийся в… лесу.

 

Вплоть до середины марта в Швеции, как и во многих странах Европы, все развлекательные заведения, включая кинотеатры, оставались закрытыми. Чтобы хоть как-то помочь согражданам пережить трудные времена, один из местных дистрибьюторов аудио-видео оборудования нашёл весьма нестандартное решение. Ко Дню влюблённых 14 февраля он «открыл» небольшой кинозал, оборудовав его… на лесной поляне.

 

Очевидно, что самой большой проблемой при установке необходимых компонентов стала не погода и не отсутствие подъездных путей, а неровная площадка, совершенно не предназначенная для подобных инсталляций. Тем не менее, интеграторы успешно справились с задачей благодаря кинотеатральным акустическим системам Krix, а также продукции компаний Barco, Kaleidescape, ATI, AudioControl и др. В импровизированном кинозале прошёл единственный сеанс, а зрителями стали молодожёны, выигравшие объявленный по этому случаю конкурс в социальной сети Facebook.

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