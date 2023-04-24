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Немецким автомобилям – французский звук


24.04.2023 08:45

 

 

Компания Focal сделала особенное предложение владельцам Porsche 911 (992), выпустив комплект Hi-Fi динамиков, которыми можно заменить штатную акустику (к слову, в эти автомобили устанавливается High End система окружающего звучания Burmester).

 

Главная особенность комплекта, получившего название P60 Limited Edition – в том, что его можно без особых сложностей инсталлировать самостоятельно. Правда, представить себе владельца «девятьсот одиннадцатого», который будет сам менять динамики в своём авто, несколько затруднительно… но, французам, наверное, виднее.

 

Набор «сделай сам» состоит из двух восьмидюймовых басовиков с диффузорами из фирменного сандвич-композита W, трёх четырёхдюймовых среднечастотных драйверов из того же материала и пары 42-мм бериллиевых твитеров с инвертированным куполом. Focal обещает «непревзойдённый уровень детализации, неокрашенное звучание, мощный и динамичный бас, а также очень широкую звуковую сцену». В помощь владельцу «порша» подготовлено подробное руководство по установке; размеры динамиков в точности соответствуют штатным монтажным отверстиям; кроме того, набор драйверов Focal полностью совместим со штатной усилительной системой. Динамики упакованы в деревянный чемоданчик, который снабжён алюминиевой табличкой с выгравированным на ней серийным номером комплекта (гравировка имеется и на входящих в комплект НЧ-динамиках). Всего выпущено 911 таких наборов. Розничная цена: 3599 Евро.

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