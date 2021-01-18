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Neo: новое поколение продукции Acoustic Signature


18.01.2021 13:11

 

 

Компания Acoustic Signature обновила всю фирменную линейку виниловых проигрывателей и тонармов. Чтобы подчеркнуть важность апгрейда и его размах, ему дали собственное название – Neo. Изменения коснулись схемы контроллера двигателя и блока электропитания, появились новые материалы и сплавы, из которых теперь делаются подшипники всех тонармов и детали корпусов проигрывателей. Обновился внешний вид проигрывателей.

 

Благодаря использованию в не требующем обслуживания главном подшипнике Tidorfolon закалённого в вакууме полированного вала и особых вкладышей повышенной пористости коэффициент трения уменьшен на 60%. Ещё одной инновацией стала электронная система коррекции собственных паразитных вибраций в синхронных двигателях переменного тока в приводе опорного диска (AVC, Anti-Vibration Control). 

 

В новую линейку вошли девять моделей проигрывателей виниловых пластинок и несколько моделей новых тонармов. Розничная цена новинок: «вертушки» – от 4200 до 178000 Евро, тонармы – от 1500 до 8000 Евро.

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