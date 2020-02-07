Неограниченные возможности Christie на ISE 2020

07.02.2020 07:00

Всё разнообразие фирменных решений представит Christie на своём выставочном стенде 1-H70 в центре RAI (Амстердам) с 11 по 14 февраля, предоставив посетителям выставки ISE 2020 возможность познакомиться с самыми передовыми технологиями в области передачи видео контента.

Компания покажет всю линейку модульных, и не только, LCD панелей; лазерный проектор Crimson 31; впервые будут представлены проекторы Christie Roadie 4K40-RGB и Christie Mirage SST, а также почти бесшовные модульные LCD панели Christie FHD554-XZ-H с толщиной рамки менее 1 мм и сверхтонкие модульные LCD панели Christie UHD654-X-HR с диагональю 65 дюймов и разрешением 4К UHD.

Лазерные проекторы Crimson Series WU31 и Crimson Series HD31 отличаются повышенной яркостью 31500 ISO люмен и снабжены технологией Christie BoldColor и программным обеспечением Christie Twist для коррекции геометрии изображения и блендинга. Crimson 31 позволит посетителям оценить работу и другого фирменного софта, Christie Guardian, которое способно автоматически выровнять изображение во время показа, если проектор вдруг будет слегка подвинут или смещён с его первоначальной позиции. Устройства модели Mirage SST RGB создают 4К изображение яркостью 35000 люмен, отличаются низким уровнем шума, оснащаются ультракомпактной проекционной головкой с оптоволоконным соединением и подходят для решения самых сложных задач; их можно использовать в парках аттракционов, театрах и планетариях.

Управлять изображениями на стенде будут процессоры Christie Terra и Christie Spyder X80. Первый обладает беспрецедентными возможностями по передаче несжатого видео без кадровых задержек и артефактов через легкодоступный 10-гигабитный Ethernet; второй отличается минимальным временем задержки и оснащается – по желанию заказчика – функцией воспроизведения активных и пассивных стереоскопических изображений с частотой развертки 120 Гц, что позволяет демонстрировать одновременно 2D и 3D изображения.