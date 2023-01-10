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Непохожий на тебя, непохожий на меня…


10.01.2023 09:11

 

 

Американская компания Drop выпустила нечто необычное: громкоговорителей с такой «внешностью» на аудиорынке ещё не было. Новинка – беспроводные настольные мониторы ближнего поля BMR1.

 

Колонки можно устанавливать в вертикальном или в горизонтальном положении; как утверждают разработчики, BMR1 универсальны – подходят и для прослушивания музыки, и для игр, и для общения с удалённо работающими коллегами. В пресс-релизе сообщается, что звучание мониторов – «эталонное, с выдающейся прорисовкой образов, естественной звуковой сценой и “голографическим” качеством». Его обеспечивают ультраширокополосные излучатели, работающие в сбалансированном режиме (технология BMR, balanced mode radiators), а также пассивные радиаторы с антирезонансной технологией; благодаря такой конструкции инженерам Drop удалось добиться широкой дисперсии и чрезвычайно низкого уровня искажений даже на очень высокой громкости.

 

Мощность встроенного усилителя (Class D): 15 Вт RMS (пиковая 30 Вт). К колонкам можно подключить сабвуфер. Есть поддержка Bluetooth, выход на наушники и 3,5-миллиметровый стереоразъём mini jack. Грили – на магнитах; продаются отдельно. Размеры настольных мониторов Drop BMR1: 66 х 100 х 293 мм (ШхГхВ). Новинку можно заказать на сайте производителя; первые отгрузки запланированы на конец февраля-начало марта. Несмотря на заявленную высокую технологичность этих необычных систем, стоят они совсем немного – всего 129 долларов США.

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