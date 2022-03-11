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Непревзойдённые возможности AVA


11.03.2022 02:39

 

 

Американо-швейцарский производитель «умных» домашних устройств AVA начал поставки двух новинок – аудиосистемы с функцией стриминга AVA 2.1 и пульта дистанционного управления AVA Remote.

 

Система конфигурации 2.1 (true-stereo), AVA Streaming Audio System состоит из двух широкополосных громкоговорителей A1 (они могут пассивными или активными) и отдельного басового модуля. В колонки встроены стриминговый, ЦАП и DSP модули, а также цифровые усилители). Сабвуфер B1 подключается к A1 по беспроводному протоколу KleerNet с нулевой задержкой. Сообщается, что качество звучания системы соответствует лучшим High End громкоговорителям. Интерфейс Touch обеспечивает удобство управления. Колонки комплектуются подзаряжаемым элементом питания и поддерживают технологии Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay 2, Spotify Connect и UPNP.

 

Производитель заявляет, что по своим возможностям сенсорный AVA Remote (на базе Android, с четырёхъядерным процессором 2 ГГц, поддержка голосового управления) не имеет аналогов. Первый в мире пульт ДУ с сертификацией Google, он обеспечивает полный доступ к Google Play Store и может быть интегрирован в домашние системы автоматизации Control4, Savant, Crestron, Sonos, Lutron и др. К работе над AVA 2.1 были привлечены специалисты Revox. Приобрести комплект можно только через сеть профессиональных инсталляторов, сотрудничающих с AVA. Для справки: основателями AVA являются создатель проекта NEEO и бывшие топ-менеджеры Control4.

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