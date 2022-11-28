Неприбыльная Alexa

28.11.2022 10:44

По итогам уходящего года Amazon может потерять на продажах «умных» колонок с голосовым помощником Alexa до 10 миллиардов долларов США. Низкая эффективность продаж одного из самых узнаваемых устройств на рынке связана не с недостатком спроса. Напротив, серия Alexa Echo – одна из самых продаваемых на Amazon. Причина в другом: большинство таких устройств продаётся по себестоимости.



В Amazon на эти устройства возлагали большие надежды: предполагалось, что они станут своего рода символом бренда, что благотворно скажется на продажах других фирменных продуктов, станет для пользователей стимулом покупать больше устройств, выпускаемых компанией. Возмещать расходы на производство предполагалось путём зарабатывания на взаимодействии потребителей с «умными» колонками. Иными словами, путём монетизации такого взаимодействия. Однако до реализации этих идей всё ещё далеко. Между тем потребители еженедельно совершают миллиарды «актов общения» с Alexa – об этом свидетельствуют результаты проводимых маркетинговых исследований – а некоторые давно готовы к тому, что за некоторые подобные действия может взиматься плата.



Но есть проблема: подавляющее большинство владельцев смарт-спикеров используют последние для самых простых запросов. Репутацию голосового помощника подпортили многочисленные сообщения об утечке данных или передаче их «не тем людям». Пользователи боятся доверять «Алексе» информацию частного характера, опасаясь, что она попадёт к злоумышленникам или сами сотрудники Amazon воспользуются ею в корыстных целях. Поэтому, например, обсуждение возможного партнёрства Amazon с Dominos (крупнейшая в мире сеть пиццерий) и Uber (служба заказа такси и доставки еды) ни к чему не привело. Впрочем, у конкурентов те же проблемы. Превосходящий Amazon Alexa по количеству пользователей Google Assistant (71,6 млн. и 81,5 млн.пользователей соответственно) тоже не монетизирован, а попытки Apple (77,6 млн.пользователей Siri) продавать устройство, приносящее производителю большую прибыль, не встретили понимания у потребителей.