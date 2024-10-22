ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Неразлучный дуэт


22.10.2024 11:35

 

 

Sonus faber продолжает сотрудничество с Maserati. Недавно именитый производитель громкоговорителей представил обновлённую акустическую систему Amati G5, уже пятого поколения, получившую название Amati Folgore Limited Edition.

 

В отделке колонок используется материал Econyl – таким обтягивают кресла автомобилей Maserati GranTurismo Folgore – фирменного цвета Rame Folgore: на освещённых участках он имеет тёплый медный оттенок, а в затенённых местах проявляются холодные голубовато-серые тона.

 

3,5-полосная колонка оснащается 28-милиметровым твитером Damped Apex Dome, среднечастотником 150 мм и парой басовиков диаметром 220 мм. Чувствительность 91 дБ, АЧХ 28 Гц – 35 кГц. Рекомендованная мощность усилителя: 50-450 Вт. Колонки комплектуются шипами ZVT, развязывающими систему с поверхностью пола. Размеры громкоговорителя: 1176 x 411 x 512 мм, вес 61 кг.

Связанные новости:
 Премиальный хай-энд в ОАЭ - 29.08.2024 12:42
 Достичь высот: Sonus faber Suprema - 28.05.2024 14:35
 Акустика нового поколения: Sonus faber Sonetto G2 - 15.05.2024 22:54
 И снова об автомобилях… - 10.11.2023 19:07
 В BMW как в кинотеатр - 09.11.2023 00:09
 Sonus faber подстроится под Maserati - 08.06.2022 00:35
 630 л.с. и Sonus faber в придачу - 15.09.2020 10:10
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007