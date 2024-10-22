Неразлучный дуэт

22.10.2024 11:35

Sonus faber продолжает сотрудничество с Maserati. Недавно именитый производитель громкоговорителей представил обновлённую акустическую систему Amati G5, уже пятого поколения, получившую название Amati Folgore Limited Edition.



В отделке колонок используется материал Econyl – таким обтягивают кресла автомобилей Maserati GranTurismo Folgore – фирменного цвета Rame Folgore: на освещённых участках он имеет тёплый медный оттенок, а в затенённых местах проявляются холодные голубовато-серые тона.



3,5-полосная колонка оснащается 28-милиметровым твитером Damped Apex Dome, среднечастотником 150 мм и парой басовиков диаметром 220 мм. Чувствительность 91 дБ, АЧХ 28 Гц – 35 кГц. Рекомендованная мощность усилителя: 50-450 Вт. Колонки комплектуются шипами ZVT, развязывающими систему с поверхностью пола. Размеры громкоговорителя: 1176 x 411 x 512 мм, вес 61 кг.