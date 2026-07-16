Неслыханная роскошь

16.07.2026 14:21

Через две недели состоится громкая премьера. Британский производитель KEF анонсировал новинку – акустическую систему класса люкс с «потрясающим качеством звучания, великолепной детализацией и широчайшей звуковой сценой».



Обещают «новый уровень роскоши» и неизменные (но постоянно совершенствуемые) фирменные драйверы Uni-Q. Дизайнер – Росс Лавгроув (Ross Lovegrove), разработавший для KEF внешний вид флагманских громкоговорителей Muon, портативных Bluetooth-колонок Muo и беспроводных наушников Mu. В постах, посвящённых новинке и опубликованных в официальных аккаунтах KEF в соцсетях, говорится: «мы черпали вдохновение в Muon, Muo и Mu, но наш новый продукт не будет похож ни на один другой, это будет нечто уникальное».



Среди прочих завлекающих фраз есть такие, как «звук без всяких усилий» и «создано для искушённых». Будет ли это очень большой громкоговоритель? Колонка с глубоким басом? Очень-очень дорогая акустическая система? Будет ли устройство называться просто M? Узнаем 30 июля.