Несравненные Cabasse Pearl Pelegrina

28.09.2021 23:34

Акустические системы Cabasse Pearl Pelegrina будут выпущены ограниченной серией в 70 пар. Так французский производитель Hi-Fi систем решил отметить собственное 70-летие. Колонка названа в честь жемчужины весом в 55 карат, известной как «Несравненная».



Акустические системы комплектуются знаменитыми фирменными TCA (три-коаксиальными арамидными) динамиками и запатентованным 30-сантиметровым драйвером HELD, установленными в сферическом корпусе диаметром 42 см. Таким образом, Pearl Pelegrina является первым в истории Cabasse квадрокоаксиальным громкоговорителем. Общая мощность четырёх встроенных усилителей составляет 3700 Вт (RMS). Встроенный ЦАП (768 кГц) обрабатывает файлы MP3, AAC, WMA, AIFF, FLAC, ALAC, Ogg, DSD 64/128 и WMA lossless. Подключение к источникам звука осуществляется через Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, USB, оптический S/PDIF и RCA входы. Из нескольких колонок можно составить мультирум-комплект. Имеется встроенная система акустической коррекции CRCS.



Цвет корпуса: чёрный (лак) или белый. На каждом громкоговорителе имеется плашка с индивидуальным номером, подтверждающая уникальность приобретённых устройств. Колонки можно установить на подставки-основания диаметром 48 см или на 130-сантиметровые стойки Lissajous. В комплект поставки входят Bluetooth-пульт управления, шипы, брэнд-бук. Первый покупатель получит пожизненную гарантию на приобретённую пару громкоговорителей. В продаже Cabasse Pearl Pelegrina появятся в октябре, цена составит 25 тысяч евро за пару.