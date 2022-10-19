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Нет места для Hi-Fi системы? Есть Andover-One E!


19.10.2022 11:04

 

 

One E – новая разработка инженеров американской компании Andover Audio, более доступная по цене версия фирменного устройства категории «всё-в-одном», флагмана модельного ряда, Andover-One.

 

Andover-One представляет собой решение для тех любителей Hi-Fi звука, которые не могут позволить себе приобрести полноценную аудиосистему из-за нехватки свободного пространства в их жилищах. Компания Andover Audio предложила компромиссный вариант – устройство, состоящее из шести динамических излучателей (четырёх басовиков и двух твитеров), установленных внутри закрытого корпуса, и установленного сверху этой конструкции проигрывателя виниловых пластинок Pro-Ject Debut Carbon Espirit SB. Технология обработки цифрового сигнала Isogroove, также разработанная инженерами компании, предотвращает образование гула, неизбежно появляющегося, когда «вертушка» оказывается размещена настолько близко к динамикам. Безусловно, тех, кто особенно требователен к качеству звука, такое решение не удовлетворило, однако и поклонников у Andover-One оказалось немало.

 

В комплект новой системы, Andover-One E, также входит виниловый проигрыватель Pro-Ject (модель неизвестна), который поставляется с предустановленным противовесом и звукоснимателем Ortofon OM-5e начального ценового уровня, а также защитной крышкой. Снизить на 25% цену устройства позволило уменьшение числа динамиков – два низкочастотника вместо четырёх – и использование твитеров упрощённой конструкции (купольных, а не ATM). Усилительная часть не изменилась: два независимых усилителя класса D совокупной мощностью 150 Вт. Andover-One E имеет встроенный модуль Bluetooth с поддержкой кодека aptX HD, порт USB, аналоговые и оптические входные разъёмы, аналоговый выход и выход для сабвуфера. В продаже новинка появится в ноябре.

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