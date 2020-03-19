«Нет!» низкому качеству сигнала

19.03.2020 10:34

Компания Chord нашла решение проблемы передачи слабого аудио сигнала, выпустив в продажу долгожданную «трансмиссионную жидкость» ChordOhmic.

Разработка состава заняла четыре долгих года и потребовала изготовления 500 опытных образцов. Жидкий полимерный раствор заполняет углубления, царапины и прочие дефекты на поверхностях разъёмов разного типа, увеличивая площадь контакта и улучшая качество подключения.

Сообщается, что, в отличие от других аналогичных составов, улучшающих качество сигнала, ChordOhmic Transmission Fluid эффективна даже при очень низких пороговых значениях напряжения и, при правильном нанесении, имеет очень долгий срок службы. Её можно использовать со всеми металлическими контактами для подключения акустических, межкомпонентных, силовых кабелей и пр. Жидкость имеет водную, а не масляную основу, нетоксична и не наносит вреда окружающей среде.