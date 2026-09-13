…Нет плохой погоды для ТВ Videotree Aquiom Pro

13.09.2026 21:30

Компания Videotree представила всепогодный телевизор Aquiom Pro с MiniLED 4K HDR дисплеем, предназначенный для круглогодичного использования.



Устройство имеет защиту от неблагоприятных внешних воздействий по стандарту IP66. Для дополнительной защиты экрана сверху его закрывает антибликовое стекло, изготовленное методом химического травления. Так называемое оптическое склеивание, при котором воздушный зазор между матрицей и защитным стеклом заполняется специальным оптически прозрачным клеем, уменьшает внутренние отражения. Благодаря этому смотреть телепрограммы и фильмы можно даже при ярком дневном свете.



Телевизор Aquiom Pro с безрамочной конструкцией выпускается в нескольких типоразмерах, с экранами от 32 до 100 дюймов по диагонали. Система подсветки MiniLED с локальным затемнением Full Array Local Dimming обеспечивает высокую контрастность и хорошо контролируемую яркость до 2500 нит. Предусмотрены два изолированных входа постоянного тока 24 В, порт HDMI и герметичные разъёмы D-Type.