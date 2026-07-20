«Нет» сложностям: лазерный проектор Acer PL2330W

20.07.2026 11:02

«Проектор для сложных помещений» – так позиционируется новый лазерный DLP-проектор Acer PL2330W, рассчитанный на использование как в домашних условиях, так и в корпоративных пространствах. Он позволяет получать чёткое и контрастное даже при ярком освещении изображение размером от 30 до 300 дюймов по диагонали и поддерживает коррекцию изображения по четырём углам.



Основные характеристики Acer PL2330W: световая отдача 5300 люменов (4240 в экорежиме), контрастность 50000:1. Нативное разрешение – WXGA (1280х800): в отличие от более высоких, оно не требует масштабирования интерфейса и позволяет идеально, без искажения пропорций и «обрезания» рабочих панелей, отображать слайды PowerPoint, таблицы Excel и пр. Оптический модуль с защитой IP6X прослужит без замены источника света до 30000 часов (при условии использования в экорежиме), то есть около десяти лет. Проектор поддерживает входящие видеосигналы с разрешением вплоть до WUXGA (1920х1200) с ресемплингом и оснащается двумя HDMI-разъёмами (HDMI 1.4b и HDMI 2.0) и разъёмом mini-jack (3,5 мм) для аналогового аудиосигнала. Благодаря интерфейсу RS-232C проектор можно интегрировать в корпоративные AV-системы, а для беспроводного приёма есть Wi-Fi модуль с поддержкой всех широко распространённых вариантов протокола 802.11 (a/b/g/n/ac). Новинка поддерживает Miracast и Google Mirroring и телевизионные сигналы PAL, SECAM, NTSC, HDTV, EDTV и SDTV.

Коррекция трапецеидальных искажений: ±30° по вертикали и ±30° по горизонтали, в том числе по четырём углам. Поддерживаются ручной и автоматический режимы и «проекция на 360 градусов»: Acer PL2330W можно разворачивать в любую сторону, например, направляя изображение со стены на потолок и обратно. В комплект поставки входят ИК-пульт дистанционного управления и HDMI-кабель, дополнительно можно приобрести монтажные аксессуары для крепления проектора к потолку.