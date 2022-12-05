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Нет собственного кинозала? Есть AE105!


05.12.2022 13:10

 

 

В «сотой» серии акустических систем, выпускаемых компанией Acoustic Energy, появилась модель, предназначенная для настенного монтажа.

 

AE105 – двухполосный громкоговоритель, который можно повесить на стену, поставить на книжную полку или в стеновую нишу. Конструкция AE105 оптимизирована для вертикального размещения на поверхности стены; лучшая позиция для прослушивания – на оси твитера или ниже неё. Пару таких колонок можно использовать, чтобы «прокачать» звук телевизора; также она будет весьма эффективна в качестве центральных (LCR) или surround-каналов в системе домашнего кинотеатра. Её появления в 100-й серии обусловлено современной тенденцией оборудовать домашние кинотеатры не в специально выделенных для этого помещениях, а в гостиных и так называемых медиа-комнатах.

 

Колонка оснащается мягкокупольным твитером с волноводом WDT (Wide Dispersion Tweeter) и парой 130-миллиметровых драйверов с бумажными конусами, один из которых выполняет функцию пассивного бас-радиатора. Усилить басы можно, используя AE105 в комплекте с фирменным компактным сабвуфером AE108. Чувствительность колонки: 91 дБ. Вес новинки: 4,7 кг, размеры: 450 x 200 x 120 мм (ВxШxГ). Цвета корпуса: чёрный, белый, орех; грили – чёрные или светло-серые. Громкоговорители поставляются вместе со специальными рамками для настенного монтажа. Производитель предлагает также готовые комплекты конфигурации 2.1 и 5.1, в которые входят новые AE105 и активные сабвуфер AE108.

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