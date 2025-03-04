Нет тонарма? Не проблема!

04.03.2025 12:19

Проигрыватель виниловых дисков PP-1 – устройство, мягко говоря, нестандартное. Разработанный инженерами французской компании Waiting For Ideas (буквально «в ожидании идей»), проигрыватель представляет собой дизайн-объект, больше всего похожий на… брусок алюминия.



Минималистичный дизайн – не единственная характерная особенность PP-1: «вертушка» необычна во всём, и способ считывания и воспроизведения записи вызывает не меньшее удивление, чем внешний вид устройства. У PP-1 нет тонарма, и все механизмы, типичные для любого проигрывателя виниловых пластинок, у этого француза скрыты внутри корпуса. Буквы PP означают “Plug and Play” («подключи и слушай») – и этим и вправду исчерпываются все формы взаимодействия пользователя и электронного устройства. На корпусе есть только одна кнопка – и больше ничего. Вы кладёте пластинку на проигрыватель (кладёте вверх ногами, то есть считываемой стороной вниз) и нажимаете ту самую кнопку. Встроенный сенсор автоматически распознаёт скорость записи (33 или 45 оборотов в минуту) и начинает воспроизведение.



Тем, кому минимализм по душе, Waiting For Ideas предлагает дополнить проигрыватель PP-1 парой акустических систем. Пассивные колонки в деревянных корпусах можно использовать как традиционную стереопару, расставив по обе стороны от «вертушки», а можно установить одну на другую и водрузить сверху проигрыватель. Таким образом, вы получите небольшую музыкальную колонку – да, в русском языке это тоже называется колонкой – которые, как обещают разработчики, воспроизводит качественный звук hi-fi уровня. Правда, для этого потребуется ещё и внешний усилитель мощностью как минимум 60 Вт на канал / 8 Ом (и он, увы, будет другого дизайна). А вот фонокорректор и усилитель встроены в PP-1; имеется 3,5 мм разъём для подключения наушников. Цена: чуть больше 6000 долларов за проигрыватель и 3450 долларов за акустические системы.



