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Netflix и «объёмный звук» Apple


02.03.2021 07:05

 

 

Сообщения о том, что Netflix вскоре добавит к своему функционалу поддержку пространственного звука Apple, оказались ложью. Компания подтвердила, что в настоящее время не тестирует эту функцию.

 

В заявлении для портала MacRumors представитель Netflix опроверг слухи о проводящемся тестировании и сказал, что у компании пока нет никакой информации на этот счёт, которой она могла бы поделиться с общественностью.

 

Напомним: в сентябре 2020 года Apple выпустила очередное обновление. В iOS 14 появилась новая функция: «Объёмный звук» (Spatial Audio), предназначенная для воспроизведения 3D-аудио через наушники, в частности Apple AirPods Pro и AirPods Max.

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