Netflix: поддержка Spatial Audio на iPhone and iPad

23.08.2021 14:19

Корпорация Netflix объявила о поддержке функции объёмного звучания Spatial Audio на мобильных устройствах на базе iOS and iPadOS.

Официального анонса не было, но представители компании подтвердили информацию.

Впрочем, обрадуются ей не все: Spatial Audio работает только с беспроводными вкладышами AirPods Pro и накладными наушниками AirPods Max (обе модели поддерживают технологию трехмерного отслеживания положения головы пользователя). Кроме того, необходим iPhone 7 с iOS14 или выше или iPad с iPadOS14 или выше.