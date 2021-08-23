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Netflix: поддержка Spatial Audio на iPhone and iPad


23.08.2021 14:19

 

 

Корпорация Netflix объявила о поддержке функции объёмного звучания Spatial Audio на мобильных устройствах на базе iOS and iPadOS.

 

Официального анонса не было, но представители компании подтвердили информацию.

 

Впрочем, обрадуются ей не все: Spatial Audio работает только с беспроводными вкладышами AirPods Pro и накладными наушниками AirPods Max (обе модели поддерживают технологию трехмерного отслеживания положения головы пользователя). Кроме того, необходим iPhone 7 с iOS14 или выше или iPad с iPadOS14 или выше.

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