Netflix: поддержка Spatial Audio на iPhone and iPad
Корпорация Netflix объявила о поддержке функции объёмного звучания Spatial Audio на мобильных устройствах на базе iOS and iPadOS.
Официального анонса не было, но представители компании подтвердили информацию.
Впрочем, обрадуются ей не все: Spatial Audio работает только с беспроводными вкладышами AirPods Pro и накладными наушниками AirPods Max (обе модели поддерживают технологию трехмерного отслеживания положения головы пользователя). Кроме того, необходим iPhone 7 с iOS14 или выше или iPad с iPadOS14 или выше.
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