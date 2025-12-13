Netflix покупает Warner Bros. и HBO: каковы последствия?

13.12.2025 16:40

Компания Netflix подтвердила грядущее приобретение ею активов Warner Bros., HBO и HBO Max. Эксперты предрекают глобальные изменения (и прибегают к эпитетам вроде «тектонический сдвиг»), связанные с популярностью стриминговых сервисов и их неизбежным влиянием на будущее кино, телевидения, лицензирования и видеоконтента вообще.



Сумма, которую придётся потратить Netflix – почти 83 млрд. долларов США. Предполагается, что сделка будет завершена к концу будущего года. Рассуждая о том, как после этого изменится отрасль, эксперты высказывают самые разные предположения, в частности, о том, что изменения коснутся абсолютно всего, от сроков проката в кинотеатрах до способов финансирования, лицензирования и распространения теле- и кинофильмов. Взяв под контроль HBO Max, Netflix фактически поглощает одного из самых сильных конкурентов в сфере потокового вещания, а приобретение Warner Bros. передаёт в распоряжение новому владельцу не только огромное собрание фильмов и сериалов, но и современнейшую производственную инфраструктуру. А ещё Netflix получает права на интеллектуальную собственность – на «вечные» франшизы, которые годами удерживают внимание потребителей и неизменно занимают верхние строчки рейтингов стриминговых сервисов.



Объявление о сделке вызвало много вопросов, часть из которых связана с угрозами работникам отрасли, изменениями ценовой политики и неизбежным ужесточением контроля – за доступом к контенту, условиями проката и т.п. Профсоюзы уже бьют тревогу: у Netflix весьма агрессивная стратегия в области искусственного интеллекта, и есть опасения, что впереди – новые условия оплаты труда, авторских отчислений, защиты творческой свободы и пр., не говоря уже о замене живых актёров виртуальными. Владельцы кинотеатров опасаются, что прокатные периоды значительно сократятся, или фильмы и вовсе начнут исчезать с больших экранов в угоду показателям стриминговых сервисов. Что касается ценообразования для подписчиков, здесь вообще пока нет никакой ясности, но то, что изменения будут – очевидно. Как очевидно и то, что Netflix изменил расстановку сил, вследствие чего одни игроки адаптируются, а другие попросту исчезнут. Эра десятка конкурирующих платформ закончилась.