ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Neumann: высококлассные решения для мониторинга


31.03.2021 11:40

 

 

Мероприятие с таким названием прошло в Москве 25 марта. Презентация решений, которые предлагает известнейший производитель студийного оборудования Georg Neumann, состоялась в магазине Dr.Head на Новом Арбате. С 1991 года бренд Neumann.Berlin входит в структуру компании Sennheiser; её представители и рассказали собравшимся о продукции Neumann и новинкам модельного ряда, в том числе об измерительном микрофоне Neumann MA1.

 

Наталья Березовская, генеральный директор Sennheiser Audio Russia, представила решения Neumann для мониторинга и объявила о выходе на российский рынок Neumann MA1, первой системы автоматической юстировки мониторов Neumann. На мероприятии выступали и приглашенные эксперты в области звукорежиссуры, а Виктор Осадчев, звукорежиссёр Московской филармонии и заведующий кафедрой музыкальной звукорежиссуры Российской академии музыки имени Гнесиных, провёл для студентов академии специальную сессию: рассказал об особенностях работы при монтаже и сведении, провёл прослушивание записей с разбором и продемонстрировал записи, сведённые с использованием мониторов Neumann. Звукорежиссер и основатель Waveforum Илья Лукашев рассказал о своём опыте работы с линейкой Neumann, подробно остановившись на системном контроллере для аналоговых и DSP мониторов KH750 в качестве и возможности собрать из нескольких мониторов Neumann (например, KH 80, KH 120, КН 310 и пр.) систему любой сложности.

 

Интегрированный аппаратный/программный инструмент для акустической калибровки и коррекции помещения состоит из калиброванного измерительного микрофона Neumann и соответствующего программного обеспечения для ПК или Mac. Алгоритмы калибровки разработаны совместно с Институтом интегральных схем Фраунгофера (Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen, IIS), ведущей мировой научной организацией в области обработки аудио сигналов; эти алгоритмы обеспечивают лучшее возможное качество мониторинга в любой среде, от акустически необработанной студии в квартире до профессиональной студии. В отличие от обычных программ для акустической коррекции решение разработано специально для студийных мониторов Neumann. Оно не требует дополнительных модулей или специальных аудио драйверов: данные обрабатываются и хранятся в чипах DSP самих мониторов. Уникальность ПО в том, что оно оптимизирует не только амплитудную характеристику, но и фазу, что приводит к высочайшей точности воспроизведения тональности и импульсов. Решение уже доступно для российских пользователей.

Связанные новости:
 Юбилейная акция Sennheiser - 04.08.2020 11:28
 Sennheiser Momentum True Wireless 2 - 17.03.2020 15:05
 Sennheiser: время инноваций - 16.12.2019 13:10
 Sennheiser: интернет-продажи открыты! - 17.05.2019 12:00
 Новинки Sennheiser и Neumann на Hi-Fi Show 2019 - 11.04.2019 13:36
 Виртуальный тур на студию MMS Records - 28.07.2016 13:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007