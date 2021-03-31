Neumann: высококлассные решения для мониторинга

31.03.2021 11:40

Мероприятие с таким названием прошло в Москве 25 марта. Презентация решений, которые предлагает известнейший производитель студийного оборудования Georg Neumann, состоялась в магазине Dr.Head на Новом Арбате. С 1991 года бренд Neumann.Berlin входит в структуру компании Sennheiser; её представители и рассказали собравшимся о продукции Neumann и новинкам модельного ряда, в том числе об измерительном микрофоне Neumann MA1.



Наталья Березовская, генеральный директор Sennheiser Audio Russia, представила решения Neumann для мониторинга и объявила о выходе на российский рынок Neumann MA1, первой системы автоматической юстировки мониторов Neumann. На мероприятии выступали и приглашенные эксперты в области звукорежиссуры, а Виктор Осадчев, звукорежиссёр Московской филармонии и заведующий кафедрой музыкальной звукорежиссуры Российской академии музыки имени Гнесиных, провёл для студентов академии специальную сессию: рассказал об особенностях работы при монтаже и сведении, провёл прослушивание записей с разбором и продемонстрировал записи, сведённые с использованием мониторов Neumann. Звукорежиссер и основатель Waveforum Илья Лукашев рассказал о своём опыте работы с линейкой Neumann, подробно остановившись на системном контроллере для аналоговых и DSP мониторов KH750 в качестве и возможности собрать из нескольких мониторов Neumann (например, KH 80, KH 120, КН 310 и пр.) систему любой сложности.



Интегрированный аппаратный/программный инструмент для акустической калибровки и коррекции помещения состоит из калиброванного измерительного микрофона Neumann и соответствующего программного обеспечения для ПК или Mac. Алгоритмы калибровки разработаны совместно с Институтом интегральных схем Фраунгофера (Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen, IIS), ведущей мировой научной организацией в области обработки аудио сигналов; эти алгоритмы обеспечивают лучшее возможное качество мониторинга в любой среде, от акустически необработанной студии в квартире до профессиональной студии. В отличие от обычных программ для акустической коррекции решение разработано специально для студийных мониторов Neumann. Оно не требует дополнительных модулей или специальных аудио драйверов: данные обрабатываются и хранятся в чипах DSP самих мониторов. Уникальность ПО в том, что оно оптимизирует не только амплитудную характеристику, но и фазу, что приводит к высочайшей точности воспроизведения тональности и импульсов. Решение уже доступно для российских пользователей.