Невидимка KEF Ci160ES

06.08.2021 13:13

Британский производитель акустических систем KEF расширил ассортимент так называемых архитектурных (встраиваемых) громкоговорителей, дополнив модельный ряд колонкой Ci160ES.



Это низкопрофильная акустическая система, предназначенная для установки в потолок и монтируемая заподлицо. Магнитный гриль с ультратонкой рамкой можно красить в любой цвет, в результате чего колонка становится совершенно невидимой. Новинка расширяет предлагаемый KEF ассортимент «встройки» начального ценового уровня E Series: до сих пор в этой категории были представлены круглые модели диаметром 1330 мм, 160 мм и 200 мм, встраиваемые в стены.

Квадратный Ci160ES комплектуется точечным источником звука KEF Uni-Q с 16-мм алюминиевым высокочастотником, расположенным точно в акустическом центре 160-мм СЧ/НЧ-драйвера. Такая конструкция обеспечивает широкую дисперсию и равномерный звуковой охват: фактически всё помещение превращается в зону наилучшего прослушивания (‘sweet spot’). Колонку можно использовать в составе систем мультирум и домашнего кинотеатра. Она защищена от влаги, пыли (IP64) и воздействия ультрафиолета, поэтому KEF Ci160ES можно устанавливать в кухне, ванной комнате, на открытых верандах и террасах (под карнизом).