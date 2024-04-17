ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Nexa 1: первая портативная колонка Atlantic Technology


17.04.2024 19:10

 

 

Компания Atlantic Technology представила первую фирменную портативную музыкальную систему. Новинка под названием Nexa 1 – небольшая колонка в корпусе, надёжно защищающем внутренние элементы конструкции от пыли и влаги, поэтому акустическую систему можно использовать не только в помещении, но и на открытом воздухе.

 

Устройство комплектуется парой широкополосных 2,5-дюймовых динамиков с алюминиевыми диффузорами; на задней панели колонки расположен пассивный радиатор овальной формы. АЧХ системы: 20 Гц – 20 кГц, SPL 98 дБ. Встроенный усилитель – собственной разработки Atlantic Technology, его мощность – 60 Вт. На верхней панели расположены светодиодные индикаторы и элементы управления; их защищает тонкая сенсорная плёнка. Разъёмы для подключения (USB-C порт, AUX вход, слот для карты microSD) – также с защитой от влаги.

 

Благодаря порту USB-C одну колонку Nexa 1 можно использовать как пауэрбанк для подзарядки второй такой же. Возможности беспроводного подключения (например, второй Nexa 1 – для получения стереосистемы – или другого совместимого мобильного устройства) и стриминга обеспечивает поддержка Bluetooth 5.3. Подзаряжаемый аккумулятор рассчитан на 15 часов работы. Есть встроенный микрофон: если на смартфон владельца колонки поступает входящий звонок, на него можно ответить, не касаясь устройств руками. Весит Nexa 1 меньше 1,2 кг, для удобства переноски на ней есть отстёгиваемый ремешок.

Связанные новости:
 «Умный» усилитель для портативного аудио - 15.04.2024 11:36
 Ультрапортативный проектор Diello DL-HTW5  - 07.03.2024 10:48
 Настольная акустика: новинки серии Creative Pebble - 14.02.2024 11:09
 Devialet: посвящение Дракону - 29.01.2024 13:54
 Atlantic Technology обновила серию AT - 29.12.2020 12:46
 Мега-центр от Atlantic Technology - 23.11.2020 14:24
 Atlantic Technology: ваш выход… - 13.12.2011 12:00
 Минимализм форм Atlantic Technology - 18.06.2010 11:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007