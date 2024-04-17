Nexa 1: первая портативная колонка Atlantic Technology

17.04.2024 19:10

Компания Atlantic Technology представила первую фирменную портативную музыкальную систему. Новинка под названием Nexa 1 – небольшая колонка в корпусе, надёжно защищающем внутренние элементы конструкции от пыли и влаги, поэтому акустическую систему можно использовать не только в помещении, но и на открытом воздухе.



Устройство комплектуется парой широкополосных 2,5-дюймовых динамиков с алюминиевыми диффузорами; на задней панели колонки расположен пассивный радиатор овальной формы. АЧХ системы: 20 Гц – 20 кГц, SPL 98 дБ. Встроенный усилитель – собственной разработки Atlantic Technology, его мощность – 60 Вт. На верхней панели расположены светодиодные индикаторы и элементы управления; их защищает тонкая сенсорная плёнка. Разъёмы для подключения (USB-C порт, AUX вход, слот для карты microSD) – также с защитой от влаги.



Благодаря порту USB-C одну колонку Nexa 1 можно использовать как пауэрбанк для подзарядки второй такой же. Возможности беспроводного подключения (например, второй Nexa 1 – для получения стереосистемы – или другого совместимого мобильного устройства) и стриминга обеспечивает поддержка Bluetooth 5.3. Подзаряжаемый аккумулятор рассчитан на 15 часов работы. Есть встроенный микрофон: если на смартфон владельца колонки поступает входящий звонок, на него можно ответить, не касаясь устройств руками. Весит Nexa 1 меньше 1,2 кг, для удобства переноски на ней есть отстёгиваемый ремешок.



