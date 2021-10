Next Hi-Fi представляет: Rose, Южная Корея

12.10.2021 02:33

Rose, или Hi-Fi Rose – бренд из Южной Кореи. Под этой торговой маркой компания Citech Co., Ltd, выпускает сетевые мультимедиа-проигрыватели, которые с недавних пор появились в ассортименте российского дистрибьютора Next Hi-Fi.



Компания создана в 1967 году; она специализируется на выпуске систем автоматизации и роботизации для торговли и тяжелой индустрии, а в 2017 году в её ассортименте появились сетевые и интернет-проигрыватели (стримеры) – высокотехнологичные, с отличным звуком и управлением, привычным каждому пользователю смартфонов. В числе основных конкурентных преимуществ продукции Rose: широкоэкранный сенсорный IPS-дисплей с высоким разрешением и удобство использования благодаря мобильному приложению и операционной системе Android, а также раздельный блок видео высокого разрешения и выход HDMI для интеграции в домашнее видео.



Сетевой проигрыватель Rose RS-150 недавно стал обладателем награды EISA в категории «Цифровой проигрыватель класса High End 2021-2022 гг.». Сейчас в леинейке продукции, выпускаемой южнокорейской компанией, представлены сетевые Hugh End проигрыватели с балансным аудиовыходом Rose RS 150 и RS 250, а также мультимедиа-стример со встроенным усилителем Rose RS201. Подключение механически стабильного внешнего USB-привода Rose RSA780 добавляет функцию воспроизведения (и копирования) музыкальных компактов-дисков.