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NEXT M804DSP: не-домашний усилитель


14.03.2023 09:42

 

 

NEXT M804DSP – интеллектуальный матричный четырёхканальный усилитель класса D с DSP. Выходная мощность устройства: 4 x 800 Вт. Усилитель может работать как с обычными низкоомными (от 2 до 16 Ом), так и высокоомными (70V/100V) акустическими сиcтемами с трансформаторной связью, в том числе комбинируя их. Усилитель можно использовать в самых разных сферах: гостиничном бизнесе, барах и ресторанах, в магазинах, музеях и пр., а также в учебных аудиториях, выставочных залах и т.п.

 

Встроенный матричный DSP может быть настроен для решения широкого круга задач без использования дополнительного оборудования для управления акустическими системами. Предусмотрена возможность многорежимной работы с переключаемыми режимами: Normal Low Z (2-16 Ом), Bridge Low Z (4-8 Ом), Bridge Hi Z (70V/100V) – она позволяет сочетать в одной системе колонки различных типов. Технология Power Sharing динамически распределяет доступную мощность между каждой парой каналов усилителя, используя её там, где она более всего необходима. Технология активного источника питания PFC (Power Factor Correction) позволяет использовать универсальную сеть переменного тока и обеспечивает стабильную регулируемую мощность.

 

Подключиться к усилителю для управления всеми его функциями можно по Wi-Fi через встроенную точку беспроводного доступа (WAP) или через порт Ethernet. Веб-интерфейс прост и понятен, в качестве контроллера можно использовать любой персональный компьютер, планшет или смартфон с любой операционной системой; установка какого-либо дополнительного программного обеспечения не требуется. Пять программируемых выводов GPIO можно настроить для дистанционного управления уровнем громкости каждой зоны с помощью внешних выносных потенциометров; кроме того, можно дистанционно включать и выключать питание, отключать звук, активировать режим ожидания.

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