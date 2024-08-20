ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

[Незабытая] «Мелодия»


20.08.2024 13:31

 

 

В эксклюзивном интервью российскому изданию «Ведомости» генеральный директор «Фирмы Мелодия» Андрей Кричевский заявил, что компания планирует начать выпуску виниловых пластинок и за пять лет занять 30-50% российского рынка.

 

По словам Кричевского, завод может быть введён в эксплуатацию уже весной 2025 года, а его производственные мощности должны превысить 100000 пластинок в год. Завод полного цикла по производству виниловых пластинок будет запущен в Новосибирске; для этого АО «Фирма Мелодия» зарегистрировала в ЕГРЮЛ юридическое лицо АО «Новосибирский завод грампластинок – «Фирма Мелодия». Совокупные инвестиции в проект, как сообщают «Ведомости», составят около 150 млн. рублей, которые будут направлены на приобретение помещения, закупку сырья и оборудования. Технической базой завода станут производственные линии Allegro II (Гонконг).

 

Напомним, что «Фирма Мелодия» была создана в 1964 году как всесоюзная фирма граммофонных пластинок. До февраля 2020 года она принадлежала государству. 7 февраля 2020 г. состоялся аукцион, на котором компания – вместе с крупнейшим в РФ аудиоархивом – была продана частной компании «Формакс» за 329,6 млн. рублей. Собственно фонотека оценивалась на тот момент в 30-60 млн. рублей.

Связанные новости:
 Проигрыватель винила Pro-Ject T2 W Rainier - 12.08.2024 11:47
 Какое лето без винила? - 23.07.2024 10:38
 На европейский рынок выходит компания из Польши Unitra - 04.06.2024 17:59
 Нанофрезер и Рождество - 28.12.2022 12:18
 Винил: формат навсегда? - 06.12.2021 10:53
 Новости MMS Records - 25.03.2020 13:28
 Аукцион коллекционного винила Vinyl Bazar  - 29.11.2017 15:20
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007