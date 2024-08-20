[Незабытая] «Мелодия»

20.08.2024 13:31

В эксклюзивном интервью российскому изданию «Ведомости» генеральный директор «Фирмы Мелодия» Андрей Кричевский заявил, что компания планирует начать выпуску виниловых пластинок и за пять лет занять 30-50% российского рынка.



По словам Кричевского, завод может быть введён в эксплуатацию уже весной 2025 года, а его производственные мощности должны превысить 100000 пластинок в год. Завод полного цикла по производству виниловых пластинок будет запущен в Новосибирске; для этого АО «Фирма Мелодия» зарегистрировала в ЕГРЮЛ юридическое лицо АО «Новосибирский завод грампластинок – «Фирма Мелодия». Совокупные инвестиции в проект, как сообщают «Ведомости», составят около 150 млн. рублей, которые будут направлены на приобретение помещения, закупку сырья и оборудования. Технической базой завода станут производственные линии Allegro II (Гонконг).



Напомним, что «Фирма Мелодия» была создана в 1964 году как всесоюзная фирма граммофонных пластинок. До февраля 2020 года она принадлежала государству. 7 февраля 2020 г. состоялся аукцион, на котором компания – вместе с крупнейшим в РФ аудиоархивом – была продана частной компании «Формакс» за 329,6 млн. рублей. Собственно фонотека оценивалась на тот момент в 30-60 млн. рублей.



