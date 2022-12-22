Ничего лишнего – только стекло

22.12.2022 10:51

Именно так можно охарактеризовать концепт акустической системы, разработанный инженерами компаний Zytronic и Pilkington. Новая Hi-Fi аудиосистема получила название ElectroglaZ; она изготовлена из ламинированной токопроводящей стеклянной панели.



Выглядит устройство непривычно и довольно странно: всё, что вы видите – это стеклянная пластина с дисплеем, два встроенных в неё динамика и сенсорные элементы управления. Нет даже намёка на провода, и кажется, что колонка просто висит в воздухе. Концепт принципиально отличается от других прозрачных акустических систем: те удивляют в первую очередь нестандартной «внешностью», стеклянными корпусами, но, в общем и целом, конструктивно мало чем отличаются от традиционных громкоговорителей. В случае же с ElectroglaZ необычность заключается в принципиально ином подходе к звукоизвлечению: само стекло, из которого сделана колонка, выполняет роль обычных кабелей, пропуская ток и делая всю конструкцию полностью беспроводной. Питающий кабель, конечно, нужен, и он есть, но не виден.



Пока ElectroglaZ – всего лишь концепт, и вряд ли устройство появится в продаже в аудиосалонах в ближайшем обозримом будущем. Но идея интересная и многообещающая и, вероятно, приведёт к появлению других подобных разработок.



